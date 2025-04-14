Разворот планируют сделать напротив корпуса 405А («Темпл бар») в сторону улицы Юности. Когда точно, неизвестно, но в течение этого года.

Помимо удобства для тех, кто едет по Центральному проспекту, от нового разворота есть ещё одно преимущество — теперь выезжающие с улицы Полагушина (дорога между 2 и 4-м микрорайонами) на улицу Юности не будут «запирать» прямой ход по Центральному проспекту, отметили в компании «Спецдорпроект».

Вместо сложного маневра можно будет просто повернуть направо на Центральный проспект, доехать до нового разворота, развернулся и повернуть на улицу Юности на постоянно включенной правой стрелке. Несмотря на перепробег примерно в 500 метров, это может оказаться быстрей и безопасней.

В «Спецдорпроекте» также отметили, что отменять левые повороты при борьбе с «очагами аварийности» неэффективное, хотя и самое простое решение «для галочки, для отчёта».