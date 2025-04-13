Григорий Васильевич Лепёшкин жил в своём доме до 1925 года. Он держал стадо коров и организовал молочную артель, куда входили местные крестьяне. Бидоны с молоком, снабжённые деревянными бирками с фамилией хозяина, утром везли на станцию Крюково и выставляли на платформе. За молоком Лепёшкина приезжал из Москвы работник знаменитой булочной Филиппова.

После национализации помещичьих владений имение Лепёшкина обратилось в собственность жителей Андреевки. Мебель и вещи продали с аукциона, а в помещичьем доме разместили Андреевскую 4-х классную начальную школу. Возглавила её Мария Михайловна Усолова (в замужестве Поспелова) — она окончила Педагогический институт и руководила школой 23 года.

«Это был красивый одноэтажный деревянный дом, вытянутый в длину, с мансардой, с шестью большими окнами в белых наличниках. Дом смотрел окнами на восток в сторону нынешнего кладбища…», — пишет в воспоминаниях дочь первого директора.

В 1936 году, в связи с расширением производства на стекольном заводе и ростом населения Андреевки, школа стала семилетней.

В имении Лепёшкиных школа находилась до 1966 года, а затем в Андреевке построили нынешнее школьное здание. Когда построили новую школу, учреждение переселилось туда со всеми учениками, учителями и традициями. И существует до сих пор

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