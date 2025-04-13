Несколько сотен случаев укусов клещей уже произошли в Московском регионе из-за ранней весны 13.04.2025 ZELENOGRAD.RU

«По состоянию на 10 апреля медицинскими организациями Московской области зарегистрировано более 250 обращений за медицинской помощью по поводу случаев присасывания клещей, что выше аналогичного периода прошлого года, и, в первую очередь, обусловлено тёплой малоснежной зимой и ранней оттепелью», сообщает Роспотребнадзор области. К этому следует добавить данные по Москве и тех, кто не обратился за медпомощью.

Для сравнения — в прошлом году в начале апреля таких случаев было всего лишь десять. Московский Роспотребнадзор также сообщает о случаях присасывания клещей в лесопарках, но в Зеленограде пока ни одного официального зафиксированного случая не было.

Как бы там ни было, при прогулках в лесопарке опасаться клещей стоит уже сейчас — они выходят из зимней спячки, когда воздух прогревается от +5 градусов.

Клещевого энцефалита в Московском регионе нет, зато клещи переносят другую опасную болезнь — боррелиоз (болезнь Лайма). Каждый пятый исследованный в этом году в Московской области клещ оказался носителем болезни, 16 человек заболели (впрочем, это меньше, чем в прошлом году).

Там где клещи кусали людей, проводят химическую (акарицидную) обработку, чтобы уничтожить самих клещей, их яйца и личинки — предписание выдаёт Роспотребнадзор. А прошлом году проводили и плановую обработку во всех зеленоградских дворах. В том числе там, где люди гуляют с детьми и собаками Дело хорошее, но оповещать людей об использовании во дворе химикатов, надо бы заранее.

Когда начнётся профилактическая обработка в этом году, пока неизвестно. Однако некоторые территории уже обработали — например, площадку для выгула собак зеленоградского приюта для бездомных животных (на фото).

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