Для сравнения — в прошлом году в начале апреля таких случаев было всего лишь десять. Московский Роспотребнадзор также сообщает о случаях присасывания клещей в лесопарках, но в Зеленограде пока ни одного официального зафиксированного случая не было.

Как бы там ни было, при прогулках в лесопарке опасаться клещей стоит уже сейчас — они выходят из зимней спячки, когда воздух прогревается от +5 градусов.

Клещевого энцефалита в Московском регионе нет, зато клещи переносят другую опасную болезнь — боррелиоз (болезнь Лайма). Каждый пятый исследованный в этом году в Московской области клещ оказался носителем болезни, 16 человек заболели (впрочем, это меньше, чем в прошлом году).

Там где клещи кусали людей, проводят химическую (акарицидную) обработку, чтобы уничтожить самих клещей, их яйца и личинки — предписание выдаёт Роспотребнадзор. А прошлом году проводили и плановую обработку во всех зеленоградских дворах. В том числе там, где люди гуляют с детьми и собаками Дело хорошее, но оповещать людей об использовании во дворе химикатов, надо бы заранее.

Когда начнётся профилактическая обработка в этом году, пока неизвестно. Однако некоторые территории уже обработали — например, площадку для выгула собак зеленоградского приюта для бездомных животных (на фото).