«Птицы нашего леса ноги не протянут — все кормушки в еде», — говорят наши читатели в районных чатах и присылают фотографии.
Кормушки наполнены салом, ягодами и семечками. Специально для дроздов кладут тёртую морковь с толчеными сухарями, творогом и кусочками мяса. А на подъездах развесили объявления, как помочь птицам.
Подкормить птиц на фоне обильных снегопадов попросили москвичей орнитологи — зяблики, скворцы и черные дрозды в такую погоду не могут самостоятельно добывать пищу, говорят специалисты.
Спасибо всем, кто не прошёл мимо птичьих проблем. Зеленоградцы — лучшие.
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