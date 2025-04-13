Кормушки наполнены салом, ягодами и семечками. Специально для дроздов кладут тёртую морковь с толчеными сухарями, творогом и кусочками мяса. А на подъездах развесили объявления, как помочь птицам.

Подкормить птиц на фоне обильных снегопадов попросили москвичей орнитологи — зяблики, скворцы и черные дрозды в такую погоду не могут самостоятельно добывать пищу, говорят специалисты.

Спасибо всем, кто не прошёл мимо птичьих проблем. Зеленоградцы — лучшие.