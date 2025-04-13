«Две скорые стоят возле 905-го корпуса, а лифты не работают совсем. Вот как людям жить, если даже скорая подняться не может?», — рассказала «Зеленоград.ру» местная жительница и добавила, что маленький лифт не работает уже неделю, а большой сломался вчера.

Регулярные поломки с лифтами не новость для этого дома. Вот хроника только известных поломок: 5 февраля — не работают кнопки вызова, 2 февраля — сломан грузовой лифт, 20 января — маленький лифт снова сломался, когда ездил, стучал на каждом этаже; 29 декабря — второй день не работает маленький лифт; 24 декабря — сломан грузовой лифт; 25 октября — не работают оба лифт второй день подряд — вечером починили, утром не работают; 15 октября — маленький лифт стоит, никуда не едет.

По данным фонда капитального ремонта два лифта в этом доме должны заменить в 2026-м году. Но это не точно — планы и сроки могут меняться.

Это не единственный дом в 9-м микрорайоне с подобными проблемами: вчера оба лифта сломались в корпусе 936. «Двери лифта не открываются, скрежет, тряска скрип. Сегодня в нем застряла соседка, замените его на новый современный лифт — тогда мы перестанем бояться ездить на нем», — жалуется жительница корпуса 902А, но в их доме плановую замену лифтов ждать ещё два-четыре года.

Лифты в домах под управлением «Жилищника» обслуживает компания «СП Практика». По контракту они должны раз в месяц проводить текущее обслуживание, проверять исправность, износ деталей, чистить и смазывать оборудование. Застрявшего пассажира должны вывести в течение 40 минут с момента получения сообщения, а в случае неисправности или аварии, специалист должен прибыть не позднее трёх часов и устранить неисправность в течение суток. Круглосуточная горячая линия +7-495-120-2827, диспетчерская +7-495-120-3315

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