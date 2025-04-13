«В нашем лесопарке пять больших бездомных собак, две агрессивны», — рассказала Наталия в чате района. «Я как раз с собаками собираюсь гулять — веселая прогулка ожидается», — говорит Татьяна, но за час прогулки в лесу собак не встретила.

Позже их заметили отдыхающими из 801-го корпуса (на фото) — прямо на границе лесопарка. Местные жители считают, что собаки прибегают из Малино, до которого от жилых домов пара километров.

Фактически это происходит на границе Зеленограда и Московской области, где в отношении бездомных собак действуют разные правила. В Москве бродячих животных отлавливают и пожизненно помещают в приют, тогда как в области действует программа «отлов-стерилизация-вакцинация-возврат в среду обитания» (ОСВВ).

В Зеленограде заявку на отлов агрессивного безнадзорного животного можно отправить в управу района.