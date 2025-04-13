Со стороны нового города возле вокзала Крюково есть карман для таксистов, но места в нем не всегда хватает. Дмитрий говорит, что обычно это происходит в будни, в час пик. «Видимо, наплыв таксистов связан с приездом электричек, перевозящих людей с работы», признает водитель.

Его слова подтверждают и сами таксисты: «В будни с 7:30 до 8:30 просто невозможно нормально встать, приходится порой ждать пассажиров на проезжей части. Здесь бывает до 15 автомобилей такси…Ещё одна проблема с парковкой на противоположной стороне у „Атласа“. Там проезжают автобусы, получается, что мы их движению тоже мешаем. Приходится выкручиваться, но иногда единственное решение — высадить на проезжей полосе», — рассказал таксист с 13-летним стажем работы Пётр.

С противоположной стороны дороги ситуация действительно не лучше. Таксисты заворачивают во двор, проезжают лишние круги, чтобы найти себе место.

По мнению ещё одного таксиста Муслима, парковочные места рядом с вокзалом занимают нелегальные водители, желающие подвезти пассажиров: «Обычно это происходит вечером. Мы работаем по правилам, а другие, которые просто бомбят, постоянно здесь стоят, ловят пассажиров и по своим расценкам предлагают подвезти. Это может быть обычная машина без каких-либо признаков такси. Они занимают наши места для парковки».

Дмитрий сетует на то, что «органы не реагируют», но, возможно, причина не в отсутствии контроля и наказании, а в ошибках проектировщиков транспортного-пересадочного узла в Крюково, которые неправильно рассчитали необходимое число места для такси с учетом большого потока пассажиров на станции. Спросим в мэрии о намерении исправить эту проблему и вернемся с ответом.