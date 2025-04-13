«Хаотично паркуются таксисты, перекрывают полосу движения», — написал в редакцию «Зеленоград.ру» Дмитрий — один из многих водителей, вынужденных объезжать пробки из машин такси, которые встают вторым рядом, перекрывая правую полосу проезжей части.
Со стороны нового города возле вокзала Крюково есть карман для таксистов, но места в нем не всегда хватает. Дмитрий говорит, что обычно это происходит в будни, в час пик. «Видимо, наплыв таксистов связан с приездом электричек, перевозящих людей с работы», признает водитель.
Его слова подтверждают и сами таксисты: «В будни с 7:30 до 8:30 просто невозможно нормально встать, приходится порой ждать пассажиров на проезжей части. Здесь бывает до 15 автомобилей такси…Ещё одна проблема с парковкой на противоположной стороне у „Атласа“. Там проезжают автобусы, получается, что мы их движению тоже мешаем. Приходится выкручиваться, но иногда единственное решение — высадить на проезжей полосе», — рассказал таксист с 13-летним стажем работы Пётр.
С противоположной стороны дороги ситуация действительно не лучше. Таксисты заворачивают во двор, проезжают лишние круги, чтобы найти себе место.
По мнению ещё одного таксиста Муслима, парковочные места рядом с вокзалом занимают нелегальные водители, желающие подвезти пассажиров: «Обычно это происходит вечером. Мы работаем по правилам, а другие, которые просто бомбят, постоянно здесь стоят, ловят пассажиров и по своим расценкам предлагают подвезти. Это может быть обычная машина без каких-либо признаков такси. Они занимают наши места для парковки».
Дмитрий сетует на то, что «органы не реагируют», но, возможно, причина не в отсутствии контроля и наказании, а в ошибках проектировщиков транспортного-пересадочного узла в Крюково, которые неправильно рассчитали необходимое число места для такси с учетом большого потока пассажиров на станции. Спросим в мэрии о намерении исправить эту проблему и вернемся с ответом.