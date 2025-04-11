Кофейня «Море кофе» в корпусе 935 работает с сентября прошлого года. В меню большой ассортимент кофейных напитков от 120 до 380 рублей, латте с различными вкусами, с добавлением натуральных фруктов: банан, апельсин, клубника и т. д.

Сейчас здесь идёт небольшой ремонт: разрисовывают стены, планируют перестановку. Уже через неделю «Море кофе» откроется с новой концепцией.