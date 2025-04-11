Кофейня «Море кофе» в корпусе 935 работает с сентября прошлого года. В меню большой ассортимент кофейных напитков от 120 до 380 рублей, латте с различными вкусами, с добавлением натуральных фруктов: банан, апельсин, клубника и т. д.
Сейчас здесь идёт небольшой ремонт: разрисовывают стены, планируют перестановку. Уже через неделю «Море кофе» откроется с новой концепцией.
Кроме добавления в меню готовых блюд, пирожных, кондитерских изделий и выпечки, в кофейне на регулярной основе будет работать художественная мастерская, рассказала владелица Олеся. В основном это будут занятия и мастер-классы по живописи на холстах акрилом. Первые занятия начнутся уже через неделю.
«Помимо живописи, можно будет брать частные уроки. Планируем делать тематические занятия к праздникам, по запросам проводить занятия по росписи по ткани красками, отливанию фигурок из гипса. Или вечера рисования для девушек, как вариант организации девичника», — добавила педагог-художник Надежда, у которой большой опыт проведения художественных мастер-классов в Зеленограде.
Ещё одной фишкой заведения стали кролики и рыбки. Сейчас в кафе живут Бусик, Белла и Рыжик. Их можно погладить и поддержать на руках. Особенно животные привлекают детей.
«Первым был Бусик, он у нас уже четыре месяца. Очень активно с ним играли детки, поэтому решили взять ещё двоих, чтобы Бусик успевал отдыхать», — рассказал Олеся.
Кофейня работает по будням с 8:00 до 21:00, в выходные с 9:00 до 21:00.