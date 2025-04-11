Это третья точка сети One and Double на вокзале. Главное блюдо в меню — хот-доги от 179 до 399 рублей. К ним можно добавить соус, маринованные огурцы, халапеньо, лук фри, грибы за 39 рублей. Дополнительная колбаска обойдётся в 99 рублей.

Есть и другие готовые блюда стоимостью 300-350 рублей: сырники, запеканка, блинчики, супы, салаты, макароны и т. д.

Из напитков: эспрессо, чай и вода, включая «Святой источник» с различными вкусами — 90 рублей, американо и газировки по 130, капучино и латте по 150. Также маленькие соки по 100.