Это третья точка сети One and Double на вокзале. Главное блюдо в меню — хот-доги от 179 до 399 рублей. К ним можно добавить соус, маринованные огурцы, халапеньо, лук фри, грибы за 39 рублей. Дополнительная колбаска обойдётся в 99 рублей.
Есть и другие готовые блюда стоимостью 300-350 рублей: сырники, запеканка, блинчики, супы, салаты, макароны и т. д.
Из напитков: эспрессо, чай и вода, включая «Святой источник» с различными вкусами — 90 рублей, американо и газировки по 130, капучино и латте по 150. Также маленькие соки по 100.
«Мы открылись буквально пару дней назад, но эта точка уже пользуется большой популярностью», — рассказала «Зеленоград.ру» управляющая кафе Анна.
Как говорят сотрудники кафе, в день Grillz посещают около ста человек. Один из них рассказал, что ему нравится здесь хот-дог, посыпанный луком. «Прихожу утром и вечером, обычно ещё беру сендвич с лососем в соседних кофейнях One and Double. Ценник средний, в целом, недорого», — рассказал один из посетителей.
Работает Grillz с 7:00 до 22:00. Делитесь впечатлениями о новом кафе и рассказывайте о других местах, которые появляются у нас в городе.