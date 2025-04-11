Промокающие и промерзающие стены домов — проблема нередкая, особенно в панельных домах 14, 15, 16 и 18 микрорайонов. Бывает, что сроки герметизации межпанельных швов переносят годами. Но у префектуры оказались другие данные: никаких отставаний нет, все заявки за предыдущие четыре года выполнены. В общем, на бумаге всё отлично.

Такие выводы можно сделать из ответа на запрос «Зеленоград.ру». В администрации сообщили, что с 2021 года поступило 716 заявок на герметизацию межпанельных швов, из них выполнено 653 и дал разбивку числа заявок по годам. Сложив все заявки по годам, мы как раз и получили 653 — то есть все заявки до 2024-го года включительно выполнены. А оставшиеся 63 поставлены в план на текущий год — их будут делать, когда позволит погода.

То есть в префектуре уверены, что никакого многолетнего ожидание работ по утеплению фасада не существует — ведь по цифрам всё красиво.

Если всё так хорошо, непонятно, почему, например, жительница корпуса 1462 ждёт утепления фасада третий год? Почему промерзающие стены квартиры в корпусе 1409 замазали только после пинка инспекции? Почему жители 16 микрорайона нанимали альпинистов за свой счет, чтобы не мёрзнуть зимой, хотя в штате «Жилищника» есть свои альпинисты?

При обнаружении разгерметизации межпанельного шва житель должен позвонить в диспетчерскую (8-495-539-53-53) или написать в «Жилищник». Признаки разгерметизации межпанельных швов: появление сквозняков, холодный воздух в помещении, снижение температуры при работающем отоплении, повышенная влажность, образование плесени и грибка, разрушение штукатурки, образование конденсата, протечки.