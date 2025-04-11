Здесь изысканная кухня с акцентом на здоровое питание сочетается с авторскими напитками из натуральных ингредиентов и десертами, которые готовятся непосредственно в кафе.

Во время Великого поста действует специальное предложение постных блюд от шеф-повара.



Выгодные условия на проведения камерных мероприятий любого формата.



Kakava Mama влюбляет, заставляет возвращаться вновь и вновь, притягивая и объединяя творческих людей.



С онлайн-меню можно ознакомиться тут.



