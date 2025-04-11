Помещение закрывшегося фитнес-клуба «Грин Сити» продают с торгов. Бывшие клиенты пытаются вернуть деньги за абонементы 11.04.2025 ZELENOGRAD.RU

На аукцион выставлено помещение старейшего зеленоградского фитнеса — с бассейнами, оставшимся оборудованием и правом аренды участка, действующей ещё 43 года. Бывший владелец обанкротился, конкурсный управляющий продаёт имущество. Роспотребнадзор подал судебные иски о защите прав потребителей, чтобы клиенты могли вернуть деньги.

«Грин Сити» с конца 90-х годов работал в бывшем ДК завода «Микрон» в Северной промзоне и закрылся из-за долгов. Площадь бывшего клуба — 4,5 тысячи квадратных метров. На открытом аукционе продаются все помещения вместе с двумя бассейнами и инженерным оборудованием. А также право аренды участка, на котором находится здание, он действует до 2068 года. Торги пройдут в мае на электронной площадке «АукционPRO», заявки принимаются до 7 мая. Начальная цена лота — почти 180 миллионов рублей.

Учредителем клуба «Грин Сити» была компания «Самсон-Лига», возглавлял которую Александр Дмитриев. Но клиенты клуба в основном заключали договор с этой организацией и с индивидуальным предпринимателем Заикиным, аффилированными с учредителем. После внезапного закрытия люди остались с оплаченными наперёд абонементами на руках. Одним удалось вернуть свои деньги через банки, другим нет.

Тогда Роспотребнадзор собрал заявления от пострадавших и подал коллективный иск к «Гринфит» и Заикину в мировой суд. По какой-то причине судья Яшина отказалась принимать этот иск, после чего было подано более двадцати исков по тому же поводу — в каждом случае от одного человека и территориального отдела ведомства. Цель судебных разбирательств — вернуть деньги клиентов. Эти дела пока оставлены без движения.

Люди также обращались в прокуратуру и полицию с заявлением о мошенничестве. В феврале в зеленоградском УВД сообщили, что могут возбудить уголовное дело — не уточняя пока деталей. Кроме того, «Микрон» подал иск к бывшему учредителю клуба на 22 миллиона рублей. Финансовые претензии также предъявили в суде кредиторы ООО «Самсон-Лига» и департамент городского имущества.

Кредиторы клуба вели переговоры с конкурсным управляющим о дальнейшей судьбе здания. Предприниматель Евгений Елагин, в частности, предлагал взять помещение клуба в аренду и погасить коммунальные долги перед «Микроном» за счет продажи новым клиентам краткосрочных абонементов. Очевидно, предложение не приняли.

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