Комиссия «Жилищника» проблему не обнаружила. Крыльцо «в удовлетворительном, технически исправном состоянии, допускающим безопасную эксплуатацию жителями подъезда», сообщила инженерная служба. Длина направляющих пандуса соответствует его уклону, уменьшить ее нельзя «ввиду небезопасной эксплуатации пандуса жителями подъезда».

В утешение пандус пообещали покрасить.

Решение комиссии странное. По правилам о доступности зданий для маломобильных групп населения (СП 59.13330.2020) ширина горизонтальной площадки перед началом пандуса должна быть не менее 1,2 метра «в самых стесненных условиях», а стандартно — минимум 1,5 метра. Это если действительно обустраивать пандус для маломобильных горожан (на колясках или с детскими колясками), а не только для владельцев хозяйственных тележек.

Стесненными условия у корпуса 1418 не назовешь — проезжая часть перед домом довольно широкая, с парковочными местами. Технически ничего не мешает расширить тротуар в этом месте. Но тогда ведь придётся возиться с переутверждением паспорта дворовой территории, проектированием и капитальными работами из-за какого-то одного обращения. Так, вероятно, думают, в «Жилищнике». Гораздо проще заявить, что пандус в полном порядке.