Пункт проката будет работать там же, где зимой был прокат коньков. Прокат роликов или велосипеда будет стоить 350 рублей за час, 600 — за два часа, 900 — за весь день (в залог принимается документ или десять тысяч рублей).
Ракетки, мячи и бадминтон — 200 рублей за час. Вокруг площади Юности есть площадки и корты, где можно играть. Свои вещи можно оставить в камере хранения за 100 рублей.
Также с 1 мая в павильоне появятся лаунж-зона, кафе и тир (20 выстрелов — 300 рублей, пять выстрелов бесплатно). А прокат электромобилей и батут работают уже сейчас. Можно будет взять абонемент за 1800 рублей на час на всё, кроме велосипедов и роликов.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Суд отменил продажу помещения, предназначенного для детского сада в МЖК. Оказывается, мэрия нарушила множество законов Новости
Дополнительные места для разворотов и левых поворотов сделают на зеленоградских дорогах в этом году Новости
Загадочный портрет в библиотеке МИЭТа, созданный Эрнстом Неизвестным, опознали. Но это не точно Истории
Ученики 9-х классов могут сдать два экзамена вместо четырех, если пойдут в колледж. Непонятно, хватит ли на всех бюджетных мест и смогут ли оставшиеся пойти в десятый класс Новости
Число преступлений со стороны мигрантов снижается, а негативное отношение к ним пытается вызвать «наш противник», сказал начальник московской полиции Новости