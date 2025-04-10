Пункт проката будет работать там же, где зимой был прокат коньков. Прокат роликов или велосипеда будет стоить 350 рублей за час, 600 — за два часа, 900 — за весь день (в залог принимается документ или десять тысяч рублей).

Ракетки, мячи и бадминтон — 200 рублей за час. Вокруг площади Юности есть площадки и корты, где можно играть. Свои вещи можно оставить в камере хранения за 100 рублей.

Также с 1 мая в павильоне появятся лаунж-зона, кафе и тир (20 выстрелов — 300 рублей, пять выстрелов бесплатно). А прокат электромобилей и батут работают уже сейчас. Можно будет взять абонемент за 1800 рублей на час на всё, кроме велосипедов и роликов.