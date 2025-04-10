Помимо привычных лодок, здесь можно будет арендовать большие катамараны с шезлонгами, тентом и лестницей, шестиместные сапы, белого лебедя для свадебных фотосессий, прозрачные лодки и сапы с подсветкой.

Сейчас на озере рядом с пляжем уже оборудовали понтон для будущей станции. В ближайших планах установить деревянное здание в коричнево-бежевой цветовой гамме, подключить электричество, установить камеры.

Сейчас стройку временно остановили — ждут, когда закончится снегопад и станет потеплее, рассказал «Зеленоград.ру» владелец проекта Андрей Зайцев. Также потом нужно будет пройти аттестацию государственной инспекции по маломерным судам, подтвердить, что всё соответствует правилам.

Недавно предприниматель побывал в Краснодаре, где провел испытания и закупил катамараны нового типа и другие плавательные средства для Школьного озера.

В планах сделать ещё и вечернее катание на Большом городском пруду — около часа на светящихся прозрачных гондолах и сапах. Вблизи нет жилых домов, поэтому идея вполне реальна.

Открыть лодочные станции планируется 1 мая, если позволит погода. Необходимо дождаться отметки +15 на термометрах. О ценах на прокат на Школьном озере будет известно чуть позже, но прайс будет включать в себя, как эконом сегмент (от 400 рублей), так и люкс (около 3000 рублей).