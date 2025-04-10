Такая гарантия введена впервые, сообщили в мэрии и добавили, что для этого на 10 тысяч увеличили количество бюджетных мест в городских колледжах (до 37 тысяч). Эта городская гарантия дополняет федеральную инициативу, по которой девятиклассники Москвы, которые сами захотят продолжить образование в колледже, могут сдавать на ОГЭ только два предмета (русский язык и математику) вместо четырех.

Но если для школьников из «большой Москвы» фактически все городские колледжи находятся достаточно близко, благодаря метро, то выбор для зеленоградцев будет ограничен организациями в самом Зеленограде или в крайней случае на северо-западе — иначе поездка на учебу и обратно будет занимать слишком много времени. Хватит ли для них бюджетных мест в этих колледжах, пока неизвестно — выясним это и вернемся с ответом.

Одновременно с облегчением поступления в колледжи, московские власти затрудняют продолжение учебы в школе — переход в 10-й класс. Во многих зеленоградских школах для этого требуется сдать на ОГЭ четыре предмета только на оценки «5» и «4».

В мэрии говорят, что школа обязана зачислить ученика в 10-й класс при наборе «минимально необходимого проходного балла», не уточняя при этом, что «минимальная» планка оказывается зачастую довольно высокой, а перейти из профильного класса в обычный иногда невозможно. В итоге часть детей не наберет необходимые баллов для поступления в 10-й класс — им придётся идти в колледж или в 15 лет искать работу.



