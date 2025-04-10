В корпусе 360 (дом «Флейта») можно арендовать небольшие боксы для хранения личных вещей. Склад оборудован в подвале, вход с двух сторон: между ними служебный вход в магазин «Первый выбор».

Сотрудников внутри нет, доступ в «Кладовкин» полностью автономный и круглосуточный. Внутри поддерживается комфортная температура, есть видеонаблюдение. Попасть на склад можно с помощью собственного приложения. Первый раз — выбрав свободный бокс и оформив «Гостевой визит».