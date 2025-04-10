В корпусе 360 (дом «Флейта») можно арендовать небольшие боксы для хранения личных вещей. Склад оборудован в подвале, вход с двух сторон: между ними служебный вход в магазин «Первый выбор».
Сотрудников внутри нет, доступ в «Кладовкин» полностью автономный и круглосуточный. Внутри поддерживается комфортная температура, есть видеонаблюдение. Попасть на склад можно с помощью собственного приложения. Первый раз — выбрав свободный бокс и оформив «Гостевой визит».
Сейчас доступны небольшие боксы объёмом от одного кубометра (от 1755 рублей в месяц) до почти пяти кубов (5338 в месяц), где уже можно хранить объемные сезонные или редко используемые вещи (например, велосипед или ёлку). Свободных боксов осталось мало — многие ждали открытия сервиса и записывались в лист ожидания.
А вот многие местные жители недовольны появлением в своем доме склада. Во-первых, администрация установила пандусы прямо на проезжей части и повесила рядом табличку «машины не парковать». Местные считают это самоуправством и намерены жаловаться в районную администрацию. Во-вторых, люди в принципе недовольны, что в подвале их дома будут бесконтрольно храниться какие-то вещи.