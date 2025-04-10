Снег после весенней оттепели — обычное дело, но в этом году его особенно много. Зяблики, скворцы и черные дрозды в такую погоду не могут самостоятельно добывать пищу, говорят специалисты Московского зоопарка.

Об этом же говорят в национальном парке «Лосиный остров»: «Главная проблема — снег покрыл всю землю. В первую очередь страдают успевшие к нам прибыть перелетные птицы. Множество зябликов, скворцов, черных дроздов и дроздов-рябинников в отчаянии ищут пропитание, стайками скапливаются на пороях кабанов и колеях дорог в надежде найти хоть что-то съедобное».

Зеленоградцы тоже сообщают о таких птицах: «Скачет вокруг деревьев, ищет поесть».

Кормить можно несолеными и нежареными семечками, свежим творогом, несоленым салом, подойдут сушеные ягоды и специальные зерновые смеси. Дрозды и скворцы оценят мясную обрезь, сало, фарш, ягоды, запаренную гречку, тёртую морковь и яблоки, советует орнитолог Анна Евсеева.