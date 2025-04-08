«Сотрудники „Жилищника“ прилагают все усилия для ликвидации последствий снегопада — очистку улиц ведут 465 дворников. Приоритет отдаётся территориям с высокой проходимостью», — рапортует сегодня зеленоградская управляющая компания.
Всё бы хорошо, но вопросы вызывает количество дворников. Перед началом зимы префектура сообщала, что по нормативу штатная численность дворников «Жилищника» — 903 человека, и штат полностью укомплектован. Ещё в конце января все эти дворники были на месте — тогда о девятистах дворниках упоминал префект Смирнов.
Куда делись дворники, неизвестно. В пресс-службе префектуры отказались оперативно прокомментировать эту ситуацию.
Также непонятно, почему используется только 87 средств малой механизации, при том, что на начало зимы в наличии было 443 мотоблока — «это даже больше одного на бригаду», хвастались в префектуре.
Если выпавший мокрый снег вовремя не убрать, он превратится в неровную ледяную корку, которую счищать уже намного сложнее, объяснял префект Смирнов и добавлял, что внутридворовые проезды после таких скачков температуры представляют собой «не просто печальные, а опасные для водителей и пешеходов участки».
Такие последствия вполне могут наступить — на портале «Наш город» за последние два дня десятки жалоб на неубранный снег. А теперь и половина дворников исчезла.