Куда делись дворники, неизвестно. В пресс-службе префектуры отказались оперативно прокомментировать эту ситуацию.

Также непонятно, почему используется только 87 средств малой механизации, при том, что на начало зимы в наличии было 443 мотоблока — «это даже больше одного на бригаду», хвастались в префектуре.

Если выпавший мокрый снег вовремя не убрать, он превратится в неровную ледяную корку, которую счищать уже намного сложнее, объяснял префект Смирнов и добавлял, что внутридворовые проезды после таких скачков температуры представляют собой «не просто печальные, а опасные для водителей и пешеходов участки».

Такие последствия вполне могут наступить — на портале «Наш город» за последние два дня десятки жалоб на неубранный снег. А теперь и половина дворников исчезла.