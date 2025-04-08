По словам матери ребенка, 5 апреля он плавал и случайно задел рукой край бассейна, на которой была сколота плитка. Тренер и медсестра быстро помогли, но рану пришлось зашивать. Администрация бассейна приняла меры: очистила воду, устранила скол и помыла кафель.

Мать ребенка показала представителю бассейна приказ о выделении средств на ремонт, но оказалось, что работы запланированы только на лето, когда дети будут на каникулах. Пока же ей предложили перейти в другой бассейн, который также находится в ведении ГБУ «Мосспортобьект».