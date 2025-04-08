Суд закрыл магазин в корпусе 1125 три недели назад по требованию Роспотребнадзора. Главной претензией было наличие грызунов в подсобных помещениях.
На устранение магазину давали 60 дней, однако получилось справиться быстрее — раз магазин открыли, значит Роспотребнадзор принял работы по дератификации и дезинсенкции. Кроме того, устранили замечания по оборудованию — добавили вторую раковину в зону пекарни, убрали дефекты на стенах и воздуховодах.
Сейчас в магазине часть полок еще пустая. Поставки начнутся в ближайшее время. Зону разгрузки также модернизировали и освободили больше пространства для принятия машин с товаром.
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