«Расскажите о ваших поездках на пригородных электричках», просит департамент транспорта. В опросе сначала спрашивают о месте жительства, каким транспортом обычно пользуетесь, по каким маршрутам, когда, с какой регулярностью и с какой целью ездите, чем занимаетесь во время поездки, а затем переходят к главному.

Спрашивают, знает ли респондент о развитии Центрального транспортного узла (ЦТУ) и объясняют, что это проект улучшения связности Москвы и Московской области с ближайшими регионами, среди которых Тверская, Смоленская, Ярославская, Костромская, Ивановская, Владимирская, Рязанская, Тульская, Калужская области.

Программа развития ЦТУ включает в себя: замену старых поездов на новые, снижение интервалов движения и обновление пассажирской инфраструктуры. За основу возьмут опыт Московских центральных диаметров (МЦД). Главная цель развития ЦТУ — создать единый контур с предсказуемым пригородным железнодорожным транспортом для более чем 30 млн жителей.

Дальше спрашивают, какие из этих регионов посещал респондент, на каком транспорте и будет ли он ездить в регионы ЦТУ на электричке нового поколения. Следующий вопрос касается необходимых удобств в новом поезде: вай-фай, пресса, зарядные устройства, места с увеличенным пространством для ног, трансформация сидения, купе-переговорная, экраны в сиденьях, душ, игровая для детей, зона для крупного багажа, машинка для чистки обуви, количество туалетов, питание, разные классы обслуживания и прочее.

Ссылка на опрос.

Когда точно пойдут такие поезда, пока неизвестно. Планы развития ЦТУ разработаны до 2035 года и включают в себя сокращение интервалов поездов до 30 минут, новые маршруты до крупных городов и обновление инфраструктуры. Благодаря этому время в пути из Москвы до областных центров сократится до 25%, а нагрузка на дороги снизится на 20%