В олимпиадном профиле «Цифровые сенсорные системы» участвуют 80 школьников из 22 регионов России. Им предстоит решить сложную и актуальную задачу — разработать и собрать схемотехническую модель беспроводного зарядного устройства для питания прецизионных сенсорных систем, решающую проблему низкого КПД передачи энергии.

Победа в олимпиаде даст возможность получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в МИЭТ и другие ведущие вузы России. Разработчиками задач для предметного тура заключительного этапа выступили представители Института физики и прикладной математики МИЭТ.

«Одна из ключевых задач МИЭТа — подготовка инженерных кадров для отрасли САПР электроники и микроэлектроники. Особое значение для будущего российской электроники имеют компетенции в области цифровых сенсорных систем. Такие мероприятия, как олимпиада НТО, закладывают хороший фундамент для развития будущих инженеров», — сказал на открытии проректор университета по научной работе Алексей Дронов и пожелал участникам поступить в МИЭТ, чтобы получить инженерное образование и построить успешную карьеру.