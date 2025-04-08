Сильный ветер повалил дерево на проезжу часть Льяловского шоссе на прошлой неделе. Оно не только перегородило дорогу, но и повредило линии электропередач.

На место приехали сотрудники солнечногорской Госавтоинспекции и один из них маленькой пилой ловко распилил дерево.

«Принял все необходимые меры для обеспечения безопасности дорожного движения и ликвидации последствий», сообщили в областной Госавтоинспекции.

Всегда ли в машине ДПС есть пила, в сообщении не уточняется.