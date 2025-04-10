Соответствующие знаки поставят в этом году, когда именно, пока неизвестно. Эти места выбраны Центром безопасности дорожного движения (ЦОДД) для улучшения дорожной ситуации. В первую очередь потому, что они проходят рядом с социальными объектами.
- На Березовой аллее уже есть ограничение движения транспорта до 40 и 20 км/ч — у пешеходных переходов и школ. Теперь решили снизить скорость по всей улице — вдоль неё расположены пять школьных корпусов
- проезд 4921 на Восточной зоне и Середниковская улица в районе остановки «Медведки» выбраны, видимо, как дороги к кладбищам
- также в списке дороге от Георгиевского проспекта к проезду 687 (между 22 и 23 микрорайонами). Зачем там понадобилось снижать скорость, непонятно
Впрочем, знак с ограничением 40 км/ч означает что многие водители будут ездить на таких дорогах гораздо быстрей — до 59 км/ч. Это хоть и нарушение правил дорожного движения, но превышение до +19 км/ч не наказывается штрафом
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