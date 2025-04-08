Особенно радует покупателей исчезнувший с полок магазинов Kitkat (100 и 120 рублей), дубайский шоколад (700 рублей) и моти (790 рублей).

Среди посетителей, в основном, дети и подростки. На небольшую сумму можно насобирать разных сладостей. А, если не хватает, детям делают небольшую скидку.

«У меня сын просто обожает такие сладости, чипсы. Обязательно взяла Kitkat и разные мармеладки по 30-60 рублей. По моему мнению, это ещё очень дёшево. На 500 рублей можно разных вкусняшек набрать», — поделилась покупательница Анастасия.

Магазин работает с 10 до 22.00. В ближайшее время будут доступны скидочные карты. А сегодня в день открытия каждому покупателю в подарок вручают шарик и конфеты.