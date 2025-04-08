На втором этаже торгового центра справа от эскалатора на месте бывшей парикмахерской «Дракончик» начал работу магазин Asian food. Это третья точка в Зеленограде.
«У нас с мужем и дочкой семейный бизнес. Оптовые точки расположены в Махачкале и Волгограде. А розничные только в Зеленограде — здесь, а также в фудмоле „Станция“ и ТЦ „Панфиловский“», — рассказала владелец магазина Совадат.
В ассортименте азиатского магазина: различные напитки (от 100 до 400 рублей, большой кокосовый напиток — 590 рублей), мармелад (от 10 рублей за одну штуку), наборы печенья (от 200 рублей), шоколадные пасты в большом объёме (от 600 рублей), необычная лапша быстрого приготовления (от 200 рублей), огромные пачки чипсов (650 и 950 рублей) и многое другое.
Особенно радует покупателей исчезнувший с полок магазинов Kitkat (100 и 120 рублей), дубайский шоколад (700 рублей) и моти (790 рублей).
Среди посетителей, в основном, дети и подростки. На небольшую сумму можно насобирать разных сладостей. А, если не хватает, детям делают небольшую скидку.
«У меня сын просто обожает такие сладости, чипсы. Обязательно взяла Kitkat и разные мармеладки по 30-60 рублей. По моему мнению, это ещё очень дёшево. На 500 рублей можно разных вкусняшек набрать», — поделилась покупательница Анастасия.
Магазин работает с 10 до 22.00. В ближайшее время будут доступны скидочные карты. А сегодня в день открытия каждому покупателю в подарок вручают шарик и конфеты.