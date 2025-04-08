«Вышла на улицу, а у нас апокалипсис — тротуар не чищен, никому дела нет. Все дворники в доставке с шести утра, видимо», возмущается Ирина в чате 15-го микрорайона.

Во многих местах пешеходные дорожки не расчищены даже на ширину лопаты. Например, по пути к одной из автобусных остановок дворник начал было скалывать лёд до асфальта (как полагается по регламенту уборки), но потом забросил. «Зарплата хорошая, но как снег — хоть увольняйся. Лучше не трогать, само завтра растает», — шутят в чате 5-го микрорайона.

Похожая ситуация во дворах: «Второй день идет снег, дворник даже не появлялся», — жалуются из корпуса 320. «Лестницы в подземном переходе в снегу», — пишет житель 8-го микрорайона. «Тротуар на старом мосту не очищен от снега», — жалуется Кирилл (это место уже традиционное).

То есть снегопад в начале апреля оказался неожиданным для всех городских служб: «Жилищник», «Автомобильные дороги», «Гормост»

Расскажите, как с очисткой снега обстоит дело на вашем маршруте?