В корпусе 418 за 2024-й год расходы на воду, используемую для общедомовых нужд, составили 213 тысяч рублей, тогда как в 2023-м году и раньше расходы составляли около 30 тысяч в год. То есть расходы выросли в семь раз!

Также значительно (на 43%) выросли расход на электричество, которое используется на освещение мест общего пользования и работу лифтов.

Это стало известно из отчета «Жилищника» о работе по содержанию общего имущества дома, который управляющие компании обязаны ежегодно публиковать на сайте ГИС ЖКХ. Вчера мы рассказывали, как посмотреть такой отчет по своему дому. Проверьте, есть ли в вашем доме подобные странности.

Что же произошло в корпусе 418, непонятно. Цена на воду и электричество так сильно, разумеется, не выросла. На сколько изменилось потребление, неизвестно — в отчете в этих строках указано, что услуга носит «комплексный характер» и данных по объему потребления нет. Спросим об этой ситуации в «Жилищнике» и вернемся с ответом (хотя одна версия у нас уже есть).