В помещении пока ещё пахнет краской, не все павильоны открыты. Отделы в большом зале, расположенные ближе к улице Гоголя, откроются только во вторник.

Сотрудники раскладывают товар и рады наконец выйти на работу: «Устраняли последствия пожара около месяца, считаю, что очень даже быстро. Мы уже хотели поскорее начать работать, к нам часто приходят покупатели», — говорит Людмила.

Покупателей действительно достаточно много. В основном, приобретают мясо и овощи: «Я всегда посещала рынок два раза в неделю, мясо покупаю только здесь. Пока был ремонт, приходилось закупаться в магазинах. А сегодня после ночной смены сразу пошла сюда, как узнала об открытии», — рассказала Валентина.

В эпицентре пожара ещё не до конца убрали строительные материалы, не успели подготовить прилавки. Но, по словам продавцов, через несколько дней всё будет работать в прежнем режиме. Здание рынка работает с 8 до 19.