В дни массовых посещений кладбищ в автобусах 1, 2, 20 и 24 можно будет не платить за проезд — кроме раннего утреннего и вечернего времени. Кроме того, от станции Крюково с 9:00 до 19:00 будут ходить бесплатные автобусы Э1 и Э2 до Центрального кладбища (на Восточной зоне) и Северного кладбища (в Рожках).

Бесплатный проезд к кладбищам организуют на 13 апреля (Вербное воскресенье), 20 апреля (Пасху), 27 апреля (Красную горку )и 29 апреля (Радоницу):

Автобус №1 в эти дни будет заезжать к Центральному кладбищу при движении в обе стороны с 7:40 до 17:30.

Автобус №2 пойдет до кладбища вместо СТО ВАЗ с 17:20 до 19:30. Соответственно, в остальные часы надо оплачивать проезд.

Автобус №20 идёт бесплатно до кладбища в Рожках, Автобус №24 — до Алабушевского. Время бесплатного проезда департамент на этих маршрутах транспорта пока не уточнил. Но определенно с 8:00 до 19:00 проезд будет бесплатным, поскольку кладбища будут открыты с 8:00 до 19:00 (в остальные дни до 1 мая они закрываются в 17:00). Рейсовые автобусы идут со всеми обычными остановками.

Автобусы Э1 и Э2 пойдут от станции Крюково, посадка на Крюковской и Привокзальной площадях соответственно. Они будут работать только 13, 20, 27 и 19 апреля. Э1 пойдет с остановками: МЦД Зеленоград-Крюково — Универсам — Поликлиника 105 — Солнечная аллея — МИЭТ — Парк Победы — Универмаг — Спортивный комплекс — 7-й ТЦ — Поликлиника — Водоканал — Автодормехбаза — Фабрика-прачечная — Городское кладбище. Фактически он повторят маршрут «двойки», но в обратную сторону не будет заезжать в 5-й микрорайон к остановке «Московский проспект».

Автобус Э2 пойдет с остановками МЦД Зеленоград-Крюково — Заводская улица — Микрорайон «Зелёный бор» — Кутузовская слобода — Кладбище «Рожки». В обратную сторону так же.