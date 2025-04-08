Например, на первой фотографии «Жилищник» работает в 16-м микрорайоне в разгар снегопада.

По правилам устройства асфальтобетонных покрытий при неблагоприятных погодных условиях (ГОСТ Р 58831-2020) укладывать асфальт можно при температуре до минус 10 градусов и даже в слабый снег, но при соблюдении массы условий: от подготовки поверхности, специальной техники для транспортировки и постоянного контроля температуры смеси, до использования связывающих добавок. Соблюдает ли «Жилищник» все эти требования, неизвестно.

Впрочем, возможно, зеленоградские коммунальщики используют какие-то новые технологии укладки асфальта. Например (на второй фотографии), ремонт пешеходной дорожки вдоль Московского проспекта делали с помощью асфальта и палки.