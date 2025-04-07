Ежегодный отчет все управляющие компании до 1 апреля обязаны разместить в ГИС ЖКХ. В этих отчетах можно увидеть стоимость и фактический объем работ по по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома — это то, на что идёт ваша оплата по соответствующей графе в платежном документе.

Сделали видеоинструкцию, как найти этот отчет на сайте ГИС ЖКХ dom.gosuslugi.ru (авторизация не требуется):