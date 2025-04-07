Ежегодный отчет все управляющие компании до 1 апреля обязаны разместить в ГИС ЖКХ. В этих отчетах можно увидеть стоимость и фактический объем работ по по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома — это то, на что идёт ваша оплата по соответствующей графе в платежном документе.
Сделали видеоинструкцию, как найти этот отчет на сайте ГИС ЖКХ dom.gosuslugi.ru (авторизация не требуется):
- в разделе «Реестры» выбираете «Реестр объектов жилищного фонда»
- заполняете форму по поиску дома: субъект РФ — Москва, город — Зеленоград, номер здания — корпус
- в найденном доме нажимаете «Сведения об объекте жилого фонда»
- выбираете «Информация об управлении МКД»
- в меню (четыре полосочки) выбираете «Отчет по управлению»
- выбираете отчетный период 2024-й год
- нажимаете «Просмотреть прикрепленные файлы»
- скачивайте и изучайте.
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