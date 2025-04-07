«Три года пролетели незаметно — спасибо, что все это время вы были с нами. С 4 апреля заведение прекращает работу!», сообщили в кафе.

В меню была не только шаурма, но и хот-доги, бургеры, салаты, вок, шашлык; работала доставка.

Что будет в помещении кафе, пока неизвестно.