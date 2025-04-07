Почему выбраны именно эти места, непонятно. «Большинство зарядок появятся в местах, где люди чаще всего проводят время: возле торговых и бизнес-центров, у продуктовых магазинов и кафе, возле жилых домов», — говорят в мэрии и добавляют, что хотят устанавливать зарядные станции, сверяясь с жителями и владельцами бизнеса и готовы пожелания.

Зарядные станции монтируют на обычных парковочных местах (на фото — 11-й микрорайон) и после ввода ЭЗС в эксплуатацию, парковаться возле неё автомобилю с двигателем внутреннего сгорания будет нельзя — в таких местах обычно ставят знак «Остановка запрещена» с табличкой «Кроме электромобилей и подзаряжаемых гибридов».

«Просим автомобилистов использовать места около зарядных станций исключительно по назначению и освобождать их после завершения зарядной сессии в течение 15 минут. Это позволит другим водителям электроавто быстрее воспользоваться площадкой», — говорят в мэрии. Для электромобилей в Москве есть и другие льготы: отсутствие транспортного налога, бесплатная зарядка на городских ЭЗС, бесплатная парковка на улицах.