На лыжной трассе за стадионом «Ангстрем» незаконно срубили около 60 деревьев. Подозревают самих лыжников 07.04.2025 ZELENOGRAD.RU

Вырубку обнаружил местный житель Евгений. По его словам, вырубка началась в марте — на участке длиной 3-4 километра спилили в основном живые ели, много больших деревьев.

«Очень живописная „пятерка“ в ёлках», описывает трассу за стадионом сайт mosskis. Лес, в котором она проходит, относится к Сходненскому лесничеству (не путать с лыжероллерной трассой, за которую отвечает зеленоградская администрация).

Евгений обратился в полицию и приехавшая на место сотрудница Сходненского лесничества зафиксировала незаконную рубку и передала материалы в химкинскую полицию. Вырубили 57 деревьев, сообщила она «Зеленоград.ру» и добавила, что это считается ущербом в особо крупном размере. Виновным грозит до семи лет лишения свободы за незаконную рубку зеленых насаждений (статья 260 УК).

Однако непонятно, как их найти — контролировать лес круглосуточно некому. Евгений подозревает тех же энтузиастов, которые ухаживают за трассой: летом сооружают водоотводные каналы, косят траву. А зимой опавшая хвоя мешает, замедляя лыжи. По словам Евгения, вырубка ведется за пределами полотна трассы, а спилы и пни маскируют землей и травой (пример на видео). Подобный случай уже был два года назад — тогда срубили больше двух десятков деревьев, но после обращения к местным лыжникам и администрации вырубки прекратились.

Сейчас же никто ничего не знает. Евгений спрашивал мужчину, который убирает зимой трассу «Бураном». Два тренера лыжных секций, с которыми поговорил «Зеленоград.ру», тоже не в курсе проблемы. Один из них видел спилы, но принял их за санитарную рубку. Другой сказал, что до марта срубленных деревьев на было. Оба обеспокоены ситуацией и готовы оказать содействие в поиске виновных — потерять лыжную трассу никто не хочет.

Возможно, огласка остановит незаконных рубщиков, какими бы благими целями они ни руководствовались. Если вы что-то знаете об этой проблеме, пожалуйста, напишите в редакцию.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Штатный диджей появился в «Иридиуме». Как Иван Рогатин меняет атмосферу торгового центра Истории
Концерт группы ЛЮБЭ — 27 апреля в КЦ «Зеленоград» (ДК) Реклама
Колонна мотоциклистов проедет в субботу по Зеленограду, отмечая открытие сезона Новости
Встреча с космонавтом и выпускником МИЭТа Сергеем Ревиным Афиша
Спрос на купоны в Москве вырос, а на кэшбек — снизился Реклама
«Хор — моё любимое детище»: старейший работник культуры Зеленограда Эльза Петровна Мельшиян Истории
Только два процента вызовов полиции по поводу шума закончились составлением протоколов Новости
Новая студия маникюра и педикюра международной сети 4hands — открылась в Голубом Реклама
Как выбирали имя для города Зеленограда и кто его придумал? Мы разыскали этого человека Истории
Каршеринг «Яндекс.Драйв» заработал в Зеленограде Новости
Программа «Check-up» в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — частые вопросы и подробные ответы Реклама
Теплую неделю обещают синоптики Новости
Ученики 9-х классов могут сдать два экзамена вместо четырех, если пойдут в колледж. Непонятно, хватит ли на всех бюджетных мест и смогут ли оставшиеся пойти в десятый класс Новости
23 марта зеленоградскому регбийному клубу «Фаворит» исполнилось 5 лет! Реклама
От использования вонючей краски отказались в одном из зеленоградских районов Новости
Число преступлений со стороны мигрантов снижается, а негативное отношение к ним пытается вызвать «наш противник», сказал начальник московской полиции Новости
Сезон активности клещей наступил — а значит, пора вооружиться знаниями для защиты от них Реклама
«Жилищник» заварил подъезд пятиэтажки с жильцами внутри Новости
Центр фотоники в Зеленограде начнет производство до конца года Новости
Количество жалоб на портал «Наш город» за февраль снизилось более чем в два раза Новости
Студия «Гармония тела» приглашает вас отпраздновать День рождения со СПА для головы «Гармония души» Реклама
Сбербанк планирует закрыть несколько зеленоградских офисов на реконструкцию Новости
Грязевая парковка обнаружилась между стадионом МИЭТа и рестораном «Дюшес» Новости
Ликвидация коллекций 2024 — в оптиках Lokamed. Скидки до -90% Реклама
Водитель въехал в стену «Зеленопарка» Новости
Бесплатные уличные тренировки по фитнесу начались на трех зеленоградских площадках. Вот места и расписание Новости
Акция до конца марта в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — комплексное обследование органов ЖКТ за один день по выгодной цене Реклама
На воняющем мусорном полигоне под Зеленоградом включат ароматизатор. А жители окрестных поселков составляют «карту заражения» Новости
Первый продуктовый магазин открылся в домах 19-го микрорайона, построенных по реновации несколько лет назад Новости
Классы «Умникум» с английским уклоном в Зеленограде Реклама
Полиция оправдывается за бездействие в деле нападения «психованной» женщины на ребенка. Но накануне она совершила ещё одно нападение — её отпустили Новости
«Больно смотреть на лес после зимы» Новости
Жилой комплекс «My Space» в Зеленограде Реклама
«Жилищник», похоже, всерьез взялся за снос тамбурных дверей на несколько квартир Новости
Сезон проката самокатов могут открыть 15 марта, если не изменится погода Новости
Сделайте шаги к здоровому пищеварению — в Гастроцентре семейного медицинского центра «ЭстеДи» Реклама
© 1997–2025 Зеленоград.ру