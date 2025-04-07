Вырубку обнаружил местный житель Евгений. По его словам, вырубка началась в марте — на участке длиной 3-4 километра спилили в основном живые ели, много больших деревьев.

«Очень живописная „пятерка“ в ёлках», описывает трассу за стадионом сайт mosskis. Лес, в котором она проходит, относится к Сходненскому лесничеству (не путать с лыжероллерной трассой, за которую отвечает зеленоградская администрация).

Евгений обратился в полицию и приехавшая на место сотрудница Сходненского лесничества зафиксировала незаконную рубку и передала материалы в химкинскую полицию. Вырубили 57 деревьев, сообщила она «Зеленоград.ру» и добавила, что это считается ущербом в особо крупном размере. Виновным грозит до семи лет лишения свободы за незаконную рубку зеленых насаждений (статья 260 УК).

Однако непонятно, как их найти — контролировать лес круглосуточно некому. Евгений подозревает тех же энтузиастов, которые ухаживают за трассой: летом сооружают водоотводные каналы, косят траву. А зимой опавшая хвоя мешает, замедляя лыжи. По словам Евгения, вырубка ведется за пределами полотна трассы, а спилы и пни маскируют землей и травой (пример на видео). Подобный случай уже был два года назад — тогда срубили больше двух десятков деревьев, но после обращения к местным лыжникам и администрации вырубки прекратились.

Сейчас же никто ничего не знает. Евгений спрашивал мужчину, который убирает зимой трассу «Бураном». Два тренера лыжных секций, с которыми поговорил «Зеленоград.ру», тоже не в курсе проблемы. Один из них видел спилы, но принял их за санитарную рубку. Другой сказал, что до марта срубленных деревьев на было. Оба обеспокоены ситуацией и готовы оказать содействие в поиске виновных — потерять лыжную трассу никто не хочет.

Возможно, огласка остановит незаконных рубщиков, какими бы благими целями они ни руководствовались. Если вы что-то знаете об этой проблеме, пожалуйста, напишите в редакцию.