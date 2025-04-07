А наши читатели в комментариях просят мотоциклистов быть аккуратней и соблюдать ПДД при каждом выезде на дорогу.
К закрытию мотосезона прошлого года в Москве произошло почти 800 аварий с участием мотоциклистов. Основные причины: несоблюдение очередности проезда перекрестков, нарушение скорости и правил перестроения как мотоциклистами, так и водителями авто. При этом более четырёхсот раз камеры фиксировали езду мотоциклистов без шлема.
Кстати, на уличных парковках Москвы оставлять мотоцикл можно бесплатно. А парковать мотоциклы можно в два ряда.
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