Такие изменения делают для увеличения пропускной способности и альтернативных маршрутов. Дополнительные полосы для этого делают за счет газонов, сужения существующих полос или демонтажа отбойников.
- Разворот на Центральном проспекте у «Темпл бара» сделают разворот в сторону площади Юности. Здесь уже есть разделительная полоса в разметке, за счёт неё и небольшого сужения других полос и сделают разворот.
- На Сосновой аллее возле корпуса 607 сделают разворот в сторону Московского проспекта, для этого демонтируют часть отбойника
- На улице Логвиненко у корпуса 1401 устроят разворот в сторону улицы Каменка, тоже за счет демонтажа разделительного ограждения
- На кругу у старого моста (Старокрюковский проезд) добавят полосу для поворота налево на Солнечную аллею
- На Кутузовском шоссе при движении из Зеленограда (в сторону Пятницкого) организуют левый поворот к новому спорткомплексу «Горизонт», для этого уберут часть газона
Все эти изменения должны сделать в течение 2025 года. Также в этом году планируют устроить десять новых пешеходных переходов и островки безопасности.
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