Теперь это обязательное требование для застройщиков в Москве — постановление мэрии предусматривает необходимость при организации строительных площадок устанавливать технические средства (камеры, датчики) и организовать передачу данных в городские информационные системы. Регламентированы технические требования: места установки, характеристики оборудования, качество данных. Все стройки должны быть оснащены камерами и датчиками до конца года.

Видеонаблюдение будет трёх типов:

камера высоко над землей, для максимального обзора

камера на входе на стройплощадку, чтобы было видно лицо человека

камера на въезде, чтобы можно было распознать номер машины

Датчики шума устанавливаются по периметру стройплощадки на каждой её стороне, направленной на территорию, уровень шума на которой нормируется санитарными правилами (СанПиН 1.2.3685-21): жилые дома, школы, больницы, площадки отдыха. Датчики должны быть расположены каждые сто метров (или чаще) и в месте установки не должно быть ограждений, искажающих показания.

Передача информации об уровнях шума на объектах наблюдения (в том числе о превышении порогового значения, о шумовых событиях) передаются в городскую систему мониторинга шума в режиме реального времени (с частотой не реже одного раза в секунду).

Вероятно, эти меры позволят избавиться от шумных работ на стройках и надежно фиксировать нарушения. Раньше в комитете строительного надзора говорили, что только 60% жалоб жителей на дневной шум со строек подтвердились. Скорее всего, шум был в ста процентах жалоб, но зафиксировать его не могли, потому что он прекращался до приезда проверяющих.