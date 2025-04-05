Масштабный сбой при пополнении «Тройки» произошел в конце марта. Впрочем, это уже не сбой, а поломка — многие сообщают, что пополнить карту обычными способами до сих пор невозможно. Пассажирам приходится оплачивать проезд банковской картой, а это дороже. Говорят ещё, что контролёров стало больше.

Однако нашлось приложение, через которое пополнение работает. Оно называется «Тройка: проверка и пополнение баланса». Скачать его можно в Google Play или на сайте приложения — ссылки в первом комментарии

Для записи купленного билета нужен телефон c NFC. Мы проверили и с помощью этого приложения удалось успешно записать пополнение на «Кошелек» карты.