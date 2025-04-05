У 25% плательщиков за жилищно-коммунальные услуги в Зеленограде долг от трех месяцев — это следует из доклада директора «Жилищника» Адсалама Дударова перед муниципальными депутатами. Эта огромная цифра — должник каждый четвертый зеленоградец! — почему-то не взволновала депутатов.

При ближайшем рассмотрении становится очевидно, что составитель отчёта получил это невероятное число просто сложив доли должников по каждому району: в среднем в каждом районе пять процентов должников, в Зеленограде пять районов — вот и получилось 25%. Уже в 5-6 классе дети узнают, что так складывать нельзя.

На самом деле, должников в Зеленограде 4,95% (долги от трёх месяцев по более 95 тысячам финансово-лицевым счетам). Сумма задолженности от физических лиц по итогам 2024 года составила 426 млн рублей.