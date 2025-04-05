Каждому из нас есть что предложить: умения, опыт, идеи. А кому-то как раз нужен человек с такими знаниями — и он может жить буквально в соседнем подъезде.
Только сегодня и завтра (суббота и воскресенье) можно делиться своими навыками, предложениями, идеями. Это может быть всё, что поможет или заинтересует соседей:
- бытовые услуги (ремонт, помощь по дому)
- помощь с учёбой, репетиторство
- хобби и творчество: торты, одежда, мебель, фото
- обмен вещами или товарами собственного производства
- спорт и здоровье: тренировки, массаж, партнёр по бегу
- мастер-классы, консультации, советы
Можно и про свой бизнес — расскажите, чем вы занимаетесь, и постарайтесь добавить что-то приятное специально для соседей. Ну, хотя бы скидку за «здрасьте» у подъезда.
Пишите в комментарии к этому посту. Важно соблюдать правила:
- обязателен хештег #ПриветCоседи
- только один пост
- компактный текст до 300 символов, без эмодзи, КАПСЛОКА, списков и контактов, кроме одной ссылки на сайт или личный аккаунт, группу или канал
- к тексту не больше одной фотографии и это не должен быть рекламный баннер.
Возможность публикации закрывается в воскресенье в 23:59. Если не успели, не расстраивайтесь — будем регулярно повторять дни знакомств.
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