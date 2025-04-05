Каждому из нас есть что предложить: умения, опыт, идеи. А кому-то как раз нужен человек с такими знаниями — и он может жить буквально в соседнем подъезде.

Только сегодня и завтра (суббота и воскресенье) можно делиться своими навыками, предложениями, идеями. Это может быть всё, что поможет или заинтересует соседей:

бытовые услуги (ремонт, помощь по дому)

помощь с учёбой, репетиторство

хобби и творчество: торты, одежда, мебель, фото

обмен вещами или товарами собственного производства

спорт и здоровье: тренировки, массаж, партнёр по бегу

мастер-классы, консультации, советы

Можно и про свой бизнес — расскажите, чем вы занимаетесь, и постарайтесь добавить что-то приятное специально для соседей. Ну, хотя бы скидку за «здрасьте» у подъезда.

Пишите в комментарии к этому посту. Важно соблюдать правила:

обязателен хештег #ПриветCоседи

только один пост

компактный текст до 300 символов, без эмодзи, КАПСЛОКА, списков и контактов, кроме одной ссылки на сайт или личный аккаунт, группу или канал

к тексту не больше одной фотографии и это не должен быть рекламный баннер.

Возможность публикации закрывается в воскресенье в 23:59. Если не успели, не расстраивайтесь — будем регулярно повторять дни знакомств.