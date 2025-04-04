Одна из распространенных причин, по которым люди отказываются сортировать мусор — представление о том, что отходы из синих баков с отсортированным вторсырьем и серых баков со смешанным мусором забирает одна машина.

Пять лет назад областной оператор ГК «Эколайн», обслуживающий Солнечногорский округ и частично Химки начал предлагать пять тысяч рублей тому, кто зафиксирует факт погрузки разных отходов в одну машину. За всё время был только один такой случай — неопытный водитель нарушил правила и компания выплатила вознаграждение.

В «Эколайне» объясняют, что загрузка разного мусора в одну машину никому невыгодна — пищевые отходы могут испортить ценное вторсырье.

Поставьте ???? этому посту, если вы считаете, что весь мусор идёт в одну машину — если таких реакций будет больше 50, мы попросим зеленоградского оператора МСК-НТ запустить такую же акцию. Пока же фиксацию зеленоградских нарушений присылайте в комментарии к этому посту.