Где именно это произошло, в сводке министерства обороны информации нет. Мэр Собянин уточнил, что один беспилотник летел на Москву: «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб». О пострадавших и повреждениях также не сообщается.
Предыдущая атака была в середине марта. Тогда БПЛА долетали до Москвы и повредили несколько домов. Всего с начала мая 2023 года московский регион подвергся атаке беспилотников 51 раз.
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