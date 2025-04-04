Где именно это произошло, в сводке министерства обороны информации нет. Мэр Собянин уточнил, что один беспилотник летел на Москву: «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб». О пострадавших и повреждениях также не сообщается.

Предыдущая атака была в середине марта. Тогда БПЛА долетали до Москвы и повредили несколько домов. Всего с начала мая 2023 года московский регион подвергся атаке беспилотников 51 раз.