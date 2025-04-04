Как защитить велосипед от кражи — пять советов полиции 04.04.2025 ZELENOGRAD.RU

С приходом весны начинается сезон велосипедных краж. Например, на днях местный житель увидел в подъезде 16-го микрорайона непристегнутый велосипед, забрал себе и поехал на нем домой. Там его и задержали, возбудили уголовное дело о краже.

Как избежать кражи и что делать, если она всё-таки случилась, «Зеленоград.ру» рассказали в управлении полиции.

Берегите техпаспорт и перепишите серийный номер

У некоторых моделей на раме есть уникальный номер, который также прописывают в техпаспорте или гарантийном талоне. Можно сфотографировать себя с велосипедом — это будет одним из доказательств, что велосипед принадлежит вам. А вот кассовый чек при краже большой роли не играет

Используйте надёжные замки

Простой и дешевый трос с замком не остановит профессионального вора, который идёт «на дело» со слесарным инструментом. Используйте более надёжные устройства. Например, блокираторы на колёса или педали

Не храните в подъездах

Велосипеды, которые хранят в общих коридорах подъездов хорошо доступны для злоумышленников. Именно из подъездов чаще всего и похищают велосипеды. Видеонаблюдение только поможет зафиксировать момент кражи, но не остановит преступника.

Узнайте кто следит за велопарковкой

Магазины и торговые центры — вторые по популярности места у велосипедных воров. Оставляя там велосипед, узнайте, отвечает ли охрана за за ваше имущество. Если нет, посмотрите хотя бы, попадает ли место парковки в обзор камер видеонаблюдения.

Ждите, когда полиция найдёт ваш велосипед:)

Если у вас похитили велосипед, немедленно обратитесь в полицию — чем меньше времени прошло с момента кражи, тем больше шансов найти преступника по горячим следам, в течение суток. Позвоните по номеру 112 или в зеленоградскую дежурную часть 8-499-710-01-22. Иногда воров задерживают быстрее, чем пострадавший напишет заявление.

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