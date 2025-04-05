Десять новых пешеходных переходов и островки безопасности устроят в Зеленограде в этом году 05.04.2025 ZELENOGRAD.RU

Вот места новых переходов:

  • Три перехода в проезде вдоль дома 10 на Панфиловском проспекте («Элион»)
  • Три перехода на Георгиевском шоссе: напротив корпуса 1627 («Пятерочка»), возле остановки «Горетовка» и дома 74Б СНТ «Горетовка»
  • Три перехода в промзоне у территории «Технополиса» в Алабушево, возле пересечения проездов 684 и 6029
  • Один переход на Березовой аллее у корпуса 451

Островки безопасности, позволяющие пешеходам безопасней переходить дорогу и замедлить скорость проезжающих автомобилей, появятся на переходах в том же проезде 684 вокруг «Технополиса»: у остановок «Проезд 684» и «Бетонный завод», возле пересечения проезда с улицей Конструктора Лукина и у платформы Алабушево.

Также сделают приподнятый переход на Георгиевском проспекте напротив корпуса 1627, возле строящегося храма. Этот переход будет регулируемым. Светофоры там уже стоят, но не работают — запуск перехода задерживается из-за недоделанных дорожных работ.

Об этих планах «Зеленоград.ру» сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД). Сейчас разрабатывают проекты, после их согласования начнется непосредственно устройство переходов и островков. Проекты подготовлены окружными дорожными кураторами ЦОДД.

«Изменения проектируют там, где существующая схема движения устарела или нуждается в корректировке, — объясняют в департаменте транспорта. Например, по пути к новым станциям метро, МЦД или остановкам городского транспорта. При этом учитываются пожелания горожан».

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