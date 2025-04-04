Депутатов обязали вызывать руководство «Жилищника» на отчёты по жалобам жителей 04.04.2025 ZELENOGRAD.RU

Полномочия инициировать проверку качества содержания дома есть у районных депутатов уже давно, но теперь они детально регламентированы. Основание для такой проверки — заявление жителей о конкретных проблемах в доме, связанных с работой управляющей компании.

Сейчас «Жилищник» отчитывается перед районными советами депутатов планово, раз в год за предыдущий период. Например, в начале 2025-го гендиректор управляющей компании отчитался за работу в 2024-м (на фото как раз такой отчет).

Обычно депутаты выслушивают доклад и постановляют «принять информацию к сведению». Но если поступает обращение жителей «о ненадлежащей работе управляющей организации по содержанию дома», то совет депутатов может принять решение снова вызвать руководителя УК для отчета по проблеме. На это дается 20 дней с момента поступления заявления от жителей (письменного или электронного). Такой порядок прописан в постановлении правительства от 12 марта 2025 года № 489-ПП.

После отчета совет депутатов должен открытым голосованием решить большинством голосов — проводить проверку работы управляющей компании, или же в ней нет необходимости. Кстати, на заседании могут присутствовать жители, которые пожаловались на УК. Если депутаты решат, что проверку проводить надо, то муниципалитет уведомляет об этом Мосжилинспекцию — это ведомство и должно организовать проверку. Если инспекция подтвердит, что УК плохо работает, то муниципалитет вместе с управой созывают общее собрание собственников по поводу расторжения договора управления домом.

Насколько это действенный механизм, пока непонятно. Жители могут напрямую обращаться в Мосжилинспекцию, собственники могут расстаться с управляющей компанией и без депутатов, просто через общее собрание. Возможно, это дополнительный способ заставить УК работать лучше — так что попробовать можно.

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