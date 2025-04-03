«Основное направление — это специальная одежда для ребят, которые служат в СВО, а также для охотников, рыбаков и любителей страйкбола,» — рассказала хозяйка магазина «Разведка» корреспонденту «Зеленоград.ру» и добавила, что открывала магазин, чтобы снабжать брата, который сейчас находится в зоне СВО.

Для ветеранов войны и участников СВО действует скидка 20%.

Раньше этот магазин работал в Андреевке, в ТЦ «Энергия», но теперь переехал в Зеленоград — в здание бывшего универмага (Савёлкинский проезд, д.10). Магазин работает ежедневно с 10:00 до 20:00.

В этом ТЦ есть и другие изменения — закрылся магазин разливного пива «Пивной эксперт»