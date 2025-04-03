Встретить куницу не так просто. Вне брачного периода это животное живёт обособленно — у каждой особи индивидуальная территория, охотничий участок, довольно большой площади (по некоторым данным, до нескольких сотен гектаров).
В городе эти хищные зверьки питаются мышами и крысами, мелкими птицами, лягушками и насекомыми, а летом едят и растительную пищу.
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