«Вооружившись перчатками и мешками для мусора, волонтеры „Команды доброТЫ“ в субботний солнечный день пошли в парковую зону 9 района убираться вокруг кормушек для птиц и белок», — рассказывают во Дворце и делятся фотографиями.

После уборки кормушки наполнили свежим зерном и семечками

Общегородские субботники, в которых смогут поучаствовать и жители. назначены на 12 и 26 апреля. «Жилищник» обещает заранее сообщить, где будет проходить субботники, где получить инвентарь и контакты ответственных за организацию работ.

Так как зима была малоснежной, и снег быстро растаял даже в лесопарках, кое-где зеленоградцы сами взялись за сбор мусора еще с начала марта.

Расскажите, если вы тоже совмещаете прогулки в лесу с уборкой — где у нас особенно грязно, требуется помощь и внимание?