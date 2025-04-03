Всего в этом сезоне с начала апреля могут открыться 46 летних веранд. На площади Юности их строят Rostics, Brunch Time и «Колбасофф», рабочие обещают сдать на следующей неделе.

Правда, в это время в город придёт очередное похолодание, температура снова будет опускаться до нуля, обещают снег.

Если увидите где-то работающую летнюю веранду, дайте знать.